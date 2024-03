Union | missione compiuta Superato il Don Bosco

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Ancora una vittoria per l’Basket Prato targata Sim Tel nella post season di serie C maschile. Bellissima prestazione dei ragazzi di coach Paoletti, che sul campo di casa hannoil DonLivorno con un secco 86-42, ribaltando anche la differenza canestri dopo la sconfitta dell’andata e facendo un bel passo avanti verso la permanenza in categoria. La gara inizia subito con un buon ritmo il primo quarto che si chiude sul 20-9 in favore dei pratesi, con Dionisi e Corsi a scavare il primo solco. Più equilibrato il secondo tempino. Donsi affida alle iniziative di Di Sacco, mentre larallenta, pur trovando tre triple di un super Lanari e una di Biagi e riuscendo ad arrivare alla sosta lunga in vantaggio 35-20. Al rientro i pratesi azzannano il match con un parziale di 23-6, ...