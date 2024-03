Ungheria | domani destini ' incrociati' per Salis e Marchesi

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Milano, 27 mar. (Adnkronos) -' per Ilariae Gabriele, entrambi accusati di presunte violenze commesse nel corso di una manifestazione neonazista a Budapest dell'11 febbraio 2023, chesi troveranno davanti ai giudici - inlei, lui a Milano - per conoscere il loro futuro giudiziario. Per la maestra 39enne di Monza, detenuta nel carcere ungherese, le cui immagini al guinzaglio sono diventate anche un caso politico, il rientro in Italia resta complicato, mentre i giudici meneghini potrebbero prendere altro tempo per il 23enne militante antifascista su cui pende un mandato di arresto europeo dall'8 novembre scorso e i cui domiciliari possono essere protratti non oltre il 18 maggio. Nell'ultima udienza del 13 febbraio la corte d'Appello di ...

Roma, 19 feb (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, il deputato Paolo Ciani sarà domani a Budapest per incontra re in carcere Ilaria Salis , la militante antifascista accusata di lesioni ... (calcioweb.eu)

A Ilaria Salis la tessera Amici dell'ANPI - La tessera 'Amici dell'Anpi' a Ilaria Salis: l'iniziativa è di alcune sezioni di Milano città e provincia e dell'Anpi provinciale della città dove viveva la maestra prima di essere incarcerata a Budap ...ansa

Ilaria Salis, l’incontro con il padre in carcere: “Se venissero negati i domiciliari per l’Italia sarebbe imbarazzante” - Roberto Salis alla vigilia della nuova udienza a Budapest dove sarà deciso il destino dell’attivista monzese detenuta da più di un anno in Ungheria ...ilgiorno

Roberto Salis: «Imbarazzante per le istituzioni italiane se non l’Ungheria non darà i domiciliari a Ilaria» - «Dopo tutto quello che è successo in Italia, dopo quanto si sono esposte, sarebbe imbarazzante per le istituzioni italiane se domani venissero negati i domiciliari a mia figlia». Lo ha detto Roberto S ...unionesarda