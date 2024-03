Under 19 nazionale Il Victor cala il tris a Forlì Niente punti per lo United

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Doppietta di Cenni e gol di Hamati. Così, l’19 delSan Marino ha vinto il derby sul campo del(3-1). Un colpaccio esterno contro la terza forza del campionato che permette ai biancazzurri di lasciarsi alle spalle in un colpo solo Sammaurese e Mezzolara, fino ad arrivare al quart’ultimo posto in classifica. Lo scatto giusto non è riuscito, invece, alloRiccione, caduto davanti al pubblico amico contro il Corticella (4-1). L’unico gol della squadra della Perla Verde è stato realizzato da Serafini.19 nazionali. Girone E (25ª giornata): Imolese-Sammaurese 2-0, Borgo San Donnino-Lentigione 1-0, Mezzolara-Carpi 1-3, Prato-Pistoiese 1-2, Progresso-Piacenza 0-1, Ravenna-Arglianese 2-4,Riccione-Corticella 1-4, ...