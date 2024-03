Under 14 e 13 professionisti La squadra di San Marino si prende il derby in riviera

Tornano in campo dopo il lungo stop gli Under 14 di Rimini e San Marino Academy, ma è un ritorno a secco contro Parma e Sassuolo. Under 14 professionisti (13ª giornata): Reggiana-Fiorenzuola 3-1, ... (sport.quotidiano)

Giornata da zero punti per le formazioni Under 14 professioniste di casa nostra. Il Rimini ha lasciato tutto il bottino sul campo della Reggiana (2-1). Sotto di due gol nei primi 20 minuti, i ... (sport.quotidiano)

Sei volte a bersaglio l’ Under 14 prof del Rimini davanti al pubblico di casa contro il Fiorenzuola (6-0). Niente gol fatti, ma due subiti per i giovani della San Marino Academy sul campo del Cesena ... (sport.quotidiano)

Qualificazioni Europei Under 21, l’Italia beffata dalla Turchia: è pareggio nel recupero - L’Italia Under 21 tornerà in campo nel prossimo mese di settembre contro San Marino, prima della trasferta in Norvegia. Chiuderà il torneo contro l’Irlanda, a ottobre.ilfaroonline

Europei Under 17: Camarda manda gli azzurrini alla fase finale a Cipro - L'Italia Under 17 raggiunge la qualificazione alla fase finale degli ... Vedi anche Milan Milan, Camarda compie 16 anni e può firmare il primo contratto da professionista La sfida si apre con ...sportmediaset.mediaset

U16 Serie A e B, esordio vincente per Maroni alla guida della Samp - Nel fine settimana appena trascorso la Sampdoria Under 16 dell'esordiente Alessandro Maroni, vincendo 1-0 in casa contro il Bologna, grazie alla rete ...sportmediaset.mediaset