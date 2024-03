Una poltrona per quattro Gli outsider che possono cambiare gli equilibri | Si parte dai programmi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Segni particolari: debuttanti. Non allo sbaraglio, ma al primo (o poco ci manca) faccia a faccia con una candidatua per lapiù gonfia della città: quella di Palazzo Vecchio. Alle spalle non hanno equipé o spin doctor degni di Biden, ma entusiasmo, impegno civico e voglia dile carte in tavola. Sono loro glidi queste amministrative 2024, in ombra rispetto a big come l’attuale assessora al Welfare, Sara Funaro, l’ex numero uno degli Uffizi, Eike Schmidt o la candidata di Iv, Stefania Saccardi. Ma in pista e con la voglia di sporcarsi le mani per calamitare consensi e giocare qualche tiro mancino ai candidati col pedigree. Il primissimo - si è lanciato a settembre scorso - è Giovanni Fittante, imprenditore calabrese di nascita e fiorentino d’adozione, patron di Villa Vittoria con trascorsi politici in Palazzo ...