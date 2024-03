Una famiglia non si nega a nessuno | Godzilla e Kong è al cinema

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Tradizionalmente, al terzo film di una saga tutti trovano la propria origine epuò rimanere da solo. Per fortuna Un nuovo impero non dimentica la sua missione primaria

CHIOGGIA (VENEZIA) - «È stata una notte d?inferno. Scusatemi, ora non ho voglia di parlare. Domani forse. Dovete capire. Ho perso tutta la mia famiglia . sono rimasto solo. Non so... (ilmattino)

La saga della famiglia Gucci approda sul piccolo schermo e diventa una serie tv. Dopo House of Gucci , il film del 2021 di Ridley Scott, la saga della famiglia Gucci approda in televisione. Variety ... (2anews)

Inizia il triduo pasquale. Il calendario con le celebrazioni del vescovo Nerbini - Ci avviciniamo al Triduo pasquale, il momento culminante dell’anno liturgico, durante il quale la comunità cristiana fa memoria della passione, morte e resurrezione di Gesù. In tutte le chiese pratesi ...toscanaoggi

Combattere lo spreco alimentare con i consigli pratici di Stella Bellomo in collaborazione con Philips Airfryer - In occasione del International Day of Zero Waste che ricorre il 30 marzo, la food blogger e scrittrice specializzata in cucina naturale e zero waste Stella Bellomo, condivide consigli utili per ridurr ...adnkronos

Fantastico Uovo Caffarel Cremì in sconto del 35% su Amazon! - Passa una Pasqua da sogno con l'Uovo Caffarel Cremì Gianduia Classico e Crema al Pistacchio Doppio Strato in sconto del 36% su Amazon, ma solo per pochissimo!telefonino