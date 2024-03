Un Posto al Sole anticipazioni dal 1 al 5 aprile | vecchi ricordi e nuovi inizi

(Di mercoledì 27 marzo 2024) La soap opera partenopea Unalci regala una settimana densa di emozioni e colpi di scena, con i suoi personaggi alle prese con dilemmi e segreti che minacciano di cambiare le loro vite per sempre. Scopriamo insieme cosa ci riserva ogni puntata dal 1° al 52024. Uomini e Donne: shock al trono classico! Incredibile scelta di Ida UnalLunedì 1°2024 Otello smette di rispondere al telefono, gettando Silvia e Michele nell’angoscia. Determinati a scoprire la verità, i due si dirigono verso Indica, ignari di ciò che li attende. Nel frattempo, Viola si trova delusa per non poter trascorrere la Pasquetta con Damiano, mentre Raffaele prepara uno scherzo a Renato coinvolgendo Bianca e ...

