Un piccolo favore | il sequel si farà | riprese al via in primavera

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Un, film di Paul Feig con Blake Lively e Anna Kendrick, avrà un, le cuiinizieranno in; il film, il cui provvisorio titolo originale è A Simple Favor 2, sarà prodotto da MGM e Lionsgate, e verrà distribuito in esclusiva su Prime Video. Confermato nella sua iinterezza il cast di protagonisti del primo film; oltre a Lively e Kendrick nei panni delle due amiche Emily e Stephanie, torneranno infatti anche Henry Golding, Andrew Rannells, Bashir Salahuddin, Joshua Satine, Ian Ho e Kelly McCormack, oltre naturalmente a Feig in regia; la sceneggiatura sarà firmata da Jessica Sharzer, già autrice del primo film, con la collaborazione di Laeta Kalogridis e dello stesso Feig. Le prime indiscrezioni sulla trama, riportate da THR, parlano di Stephanie ed Emily impegnate in un ...