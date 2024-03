Un pari davanti a Spalletti L’under 21 fermata al Mazza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) italia 1 turchia 1 ITALIA (4-3-3): Desplanches, Zanotti (dall’87’ Kayode), Coppola, Pirola (dal 27’ Ghilardi), Ruggeri, Ndour, Prati, Calafiori, Fabbian, Gnonto (dal 77’ Oristanio), Casadei. All. Nunziata. TURCHIA (4-4-2): Alemdar, Bayram (dal 39’ Altikardes), Kaplan, Tagir (dal 77’ Yardimci), Ozcan, Yildiz, Elmaz, Beyaz (dal 60’ Canak), Kilicsoy, Yildirim (dal 77’ Gurluk), Destan. All. Surme. Arbitro: Grado (Spagna). Reti: 49’ Ghilardi, 91’ Kilicsoy. Sotto gli occhi del ct Luciano, al ‘21 di Nunziata viene beffata nei minuti di recupero dalla Turchia, capace di restare in partita nonostante lo svantaggio iniziale firmato Ghilardi e di segnare al 91’ con Kilicsoy, gelando così il pubblico accorso allo stadio per incitare gli Azzurrini nel cammino verso gli Europei di categoria. Nel primo tempo ...