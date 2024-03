Un duello tosto | incontro teso | Francesca Fagnani confessa | l' intervista più difficile

(Di mercoledì 27 marzo 2024)torna martedì 2 aprile a Belve su Rai 2, in prima serata.ta dal Corriere della Sera, la conduttrice e giornalista ricorda i primi ospiti del programma, fra i quali c'era Giorgia Meloni: "Non era ancora presidente del Consiglio, ma solo leader di Fratelli d'Italia. È stata molto generosa nel raccontare gli aspetti anche privati della sua vita. Ne uscì un ritratto più umano che politico. Certo, con il 5% di allora, era più libera di farlo". La conduttrice racconta che a volte qualcuno appare spaventato: "Inizialmente quando arrivano, sì, poi passati i primi momenti si divertono. Ricordo che Isabella Ferrari entrò tremando e Alba Parietti chiese un whisky". Spesso ci sono momenti di tensione: "Sono contenta quando ci sono i duelli. Anche se risulto antipatica mi va bene, basta che ci sia un sentire, ...

