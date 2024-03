È stato Matteo Salvini il bersaglio principale della protesta delle imprese Ncc (noleggio con conducente) che oggi, lunedì 25 marzo, sono scese in piazza per protesta re contro “i decreti Salvini ” ... (ilfattoquotidiano)

Di certo non manca il senso dell’ironia al Turista tedesco che da qualche giorno è in vacanza nel sud Italia con un carro funebre . Dopo aver scorrazzato per la Calabria, sta visitando Salerno e ... (cultweb)

Pubblicato il 26 Marzo, 2024 In vacanza a Marina di Camerota, in provincia di Salerno , ma con il carro funebre . E dentro ci sono coperte e birre , al posto della bara . La foto pubblicata sui social ... (dayitalianews)

Un carro funebre in giro tra Cilento e Costiera: è stato trasformato in un camper da un turista - Un vecchio carro funebre degli anni Novanta trasformato in un mini camper da un singolare turista, che in questi giorni è stato avvistato tra Cilento ...fanpage

Treviso-‘Ndar: 6mila chilometri di viaggio per portare un carro funebre in Senegal - TREVISO - Da Treviso fino a Ndar Guedj - Saint Louis, in Senegal, via terra: oltre 5.500 chilometri, attraversando Italia, Spagna, Marocco e Mauritania, compreso un tratto di deserto del ...ilgazzettino

Turista utilizza un carro funebre per andare in vacanza - Borse, sacchi a pelo, buste con abiti e provviste essenziali, tutto ciò che serve per un viaggio, ma tutto stipato… all’interno di un carro funebre. Sì, avete letto bene. L’immagine mostra un carro ...ilfattovesuviano