Un bigino con le dritte dei tutor

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Una check list di consigli per semplificare il “lavoro“ degli studenti. Cosa ti hanno insegnato nei corsi di formazione? Quali regole devi rispettare nei luoghi di lavoro? Cosa dice il tuoscolastico? E ilaziendale? Cosa devi fare in caso di emergenza? Cosa dicono i cartelli che trovi nei luoghi di lavoro? Se non ti ricordi o se non hai capito bene, non esitare, chiedi e rispetta i divieti. Regole fondamentali per muoversi in azienda, sia in produzione sia negli uffici. Perché tra camion, muletti e carichi sospesi, il rischio è sempre in agguato. Alcune sembrano consigli scontati, ma la cronaca degli infortuni sul lavoro impone di mantenere sempre alta la formazione e l’attenzione. Senza dimenticare mai il consiglio di "non fare operazioni che non sono di tua competenza". È necessario ricordare ai ragazzi di non distrarsi neanche quando ...