Un 19enne uccide genitori e fratello

(Di mercoledì 27 marzo 2024) 20.58 Unitalo-tedesco ha ucciso a coltellate idi 58 e 61 anni e il, in un condominio di Hohentengen, un piccolo Paese del Baden Wurttemberg. Lo ha riferito la Bild precisando che soltanto la sorella è sopravvissuta al massacro. Ilè stato arrestato sul posto. Ancora ignoto il movente del delitto. La sorella, rimasta gravemente ferita anche lei con un'arma da taglio,è stata trasportata in ospedale in elicottero, ma non sarebbe in pericolo di vita.

