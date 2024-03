Un 19enne italo-tedesco uccide i genitori e il fratello in Germania

Tragedia in Germania, 19enne italo-tedesco uccide a coltellate genitori e fratello - E’ successo a Baden-Württemberg, un piccolo comune nel sud-ovest del Paese. La sorella del 19enne è rimasta gravemente ferita ...quotidiano

Strage in famiglia in Germania, giovane italo-tedesco uccide i genitori e il fratello a coltellate. Erano di origine sarda - Strage in famiglia in Germania. Un ragazzo di 19 anni, figlio di genitori sardi emigrati all'estero, ha ucciso i genitori e il fratello, ferendo in maniera grave la sorella.ilgazzettino

