Ultime Notizie Roma del 27-03-2024 ore 17 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 27 marzo 2024)Daily News radio giornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno nuovamente gli esteri in apertura di giornale Il pentagono è pronto a difendere i confini della NATO mentre la guerra in Ucraina non conosce sosta il rischio escalation aumenta complice la postura aggressiva della Russia dopo l’attentato di mosca che potrebbe essere usato come scusa per ampliare il conflitto le accuse dei servizi segreti russi a Kiev Washington e Londra anche se forzate dopo la rivendicazione dell’isis potrebbero fornire appunti nella Scusa per andare oltre l’Ucraina e puntare all’Europa un allarme cresciuto anche dopo la segnalazione tre giorni fa della violazione della spaziare polacco da parte di un missile da crociera Russo truppe nato sono dislocate in Estonia Lettonia Lituania Polonia Slovacchia Ungheria Bulgaria e ...