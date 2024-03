Ultime Notizie Roma del 27-03-2024 ore 16 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 27 marzo 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Stati Uniti alla tribù precipitosamente la colpa della tua Mosca a gruppo terroristico dello Stato islamico anche se l’evento era ancora in corso a puntare il dito e la portavoce del Ministero degli Esteri Russo precisando a raggio sputnik che lo stesso che nelle prime 24 ore dopo l’attacco gli americani abbiano iniziato a gridare che non si trattava dell’Ucraina è una prova incriminante non posso classificare altrimenti le parole della portavoce il secondo fatto da notare riguarda il clan da parte degli Stati Uniti secondo quell’attacco fosse sicuramente opera dell’isis Intanto il numero di persone ferite nell’attentato solita 360 profumi 11 bambini al ridonato la vicepremier precisando che non tutti coloro che hanno riportato ferite si sono rivolti ai medici di molti sono scappati ...