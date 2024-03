Ultime Notizie Roma del 27-03-2024 ore 14 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 27 marzo 2024)dailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio grave incidente in Germania bilancio di 5 morti oltre 12 feriti si tratta di un pullman flixbus che si è ribaltato sull’autostrada a9 nei pressi di Lipsia come confermato alla da un portavoce della Polizia Locale al momento risultano 5 le persone che hanno perso la vita nell’incidente e feriti sarebbero più di 12 non si sa ancora quanti feriti in modo grave talmente non si conoscono ancora le nazionalità delle vittime con 163 voti favorevoli 107 contrari la camera ha approvato il disegno di legge le abbinate proposte di legge recanti interventi in materia di sicurezza stradale delega al governo per la revisione del Codice della Strada favore hanno votato Fratelli d’Italia lega e Forza Italia contrari PD MoVimento 5 Stelle azione viva un tribunale Rossa condannato in contumacia ...