Ultime Notizie Roma del 27-03-2024 ore 13 | 10

(Di mercoledì 27 marzo 2024)dailynews radiogiornale un pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in tragedia Baltimora crolla un ponte sul fiume è una vera e propria strage numerosi sono i feriti e si contano anche i morti in questo senso fiume il ponte che è stato colpito da una nave Cargo almeno sette veicoli sarebbero caduti in acqua Se il secondo Scusate alcune fonti al momento del crollo sul ponte c’erano una ventina di operai L’incidente è avvenuto intorno alle 1:30 ora locale una nuova Manifestazione degli agricoltori belgi in corso questa mattina a Bruxelles in occasione delle consiglio di rotture pesca circa 300 trattoria tesi nella capitale secondo le sua i primi trattori che avevano invaso Bruxelles già il primo e 26 febbraio sono arrivati ieri sera la situazione a Gaza estremamente Drum prioritario urgente un cessate Il fuoco è l’ingresso degli aiuti nella striscia ...