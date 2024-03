Ultime Notizie Roma del 27-03-2024 ore 09 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 27 marzo 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata a dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il nuovo decreto legge in materia di superbonus presentato dal responsabile del mese Giancarlo Giorgetti approdato ieri sera fuori sacco non era cioè all’ordine del giorno all’esame del Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento introduce nuove limitazioni all’incentivazione si eliminano gli sconti in fattura e cessione del credito per tutte le tipologie di bonus che ancora lo prevedevano una serie di norme e poi vanno a intaccare i bonus sugli ottenuti e su cui è già in atto la restituzione come credito di imposta sulla denuncia dei redditi tra le misure varate infatti Al fine di evitare la restituzione dei bonus edilizi anche da parte dei soggetti che hanno debiti nei confronti dell’erario il provvedimento prevede la sospensione dell’erogazione fino a ...