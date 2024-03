Uffizi Firenze | ora si vista anche la sera

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Da marzo a dicembre due dei più importanti musei dichiuderanno alle 21.30. E non è la sola novità

Sono trascorsi meno di 100 giorni d alla nomina di Eike Schmidt a direttore manager del Museo e Real bosco di Capodimonte , a Napoli, e già l’ex direttore delle Gallerie degli Uffizi sta per chiedere ... (ilfattoquotidiano)

Novità alle Gallerie degli Uffizi : in arrivo aperture serali "pensate per i fiorentini" e, a partire da maggio 2024, il biglietto "smaterializzato" , con cui si potrà entrare semplicemente mostrando ... (firenzepost)

Novità per gli Uffizi di Firenze , annunciate aperture serali, aperture speciali di lunedì in occasione di festività e biglietto digitale . Uffizi di Firenze , dalle aperture serali al biglietto ... (metropolitanmagazine)

Il Museo della Collegiata di Empoli dedica una grande mostra a Masolino da Panicale - Dal 6 aprile al 7 luglio 2024 presso il Museo della Collegiata di Sant’Andrea e la Chiesa di Santo Stefano una mostra dedicata a Masolino ...intoscana