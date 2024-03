L’Udinese risponde alle domande dei lettori del Messaggero Veneto: «Abbiamo bisogno dei tifosi» - Sono intervenuti in redazione il direttore generale Franco Collavino e il responsabile dell’area tecnica Federico Balzaretti. Tanti i temi affrontati: il ...messaggeroveneto.gelocal

Udinese, Collavino: 'I risultati non ci soddisfano. Voci cessione Lavoriamo per dare un futuro al club' - Ci sono stati dei sondaggi per l'acquisto dell'Udinese, ma la dirigenza friulana sta "lavorando per dare un futuro al club". Franco Collavino, direttore generale dei bianconeri, ha concesso una lunga ...calciomercato

L’Udinese, martedì intervista con il dg Collavino e il dt Balzaretti: lascia qui la tua domanda - Appuntamento al Messaggero Veneto alle 17. Potranno intervenire anche i nostri lettori compilando il form presente in questo articolo ...messaggeroveneto.gelocal