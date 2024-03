Ucraina | pioggia di missili balistici russi | “Troppo veloci | non abbiamo più tempo di metterci al riparo”

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Unadie bombe russe sull'oggi ha causato morti, distruzione e feriti. "L'uso intensivo di, che possono raggiungeretà estremamente elevate, lasciano pocoalle persone per mettersi al riparo" ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, lanciando un nuovo appello per la fornitura urgente di sistemi di difesa aerea.

Papa Francesco: la pazienza è vitamina per il cristiano - Alla viglia del Triduo pasquale papa Francesco ha continuato il ciclo di catechesi su ‘I vizi e le virtù’, incentrando la riflessione sul tema ‘La pazienza’, attraverso l’inno paolino alla carità con ...korazym

Travolto e ucciso in bici da un suv sulla Statale Adriatica - Incidente mortale stamattina in zona Cesano di Senigallia (Ancona). Un uomo, in sella a una bicicletta, è stato travolto e ucciso da un suv in transito lungo la Strada statale Adriatica nord. (ANSA) ...ansa

Edoardo Galli scomparso: le ricerche del 17enne ostacolate da pioggia e neve - Nessuna novità, anzi le ricerche rallentano a causa del maltempo. È il sesto giorno in cui i soccorritori battono palmo a palmo i monti lombardi nella speranza di rintracciare Edoardo Galli, il 17enne ...ilfattoquotidiano