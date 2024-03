Ucraina | Meloni | ' se non molliamo costringiamo Putin a trattare'

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Roma, 27 mar. (Adnkronos) - "Quello cheaveva in testa era una guerra lampo che gli avrebbe consentito di invadere l'in qualche giorno. E se questo fosse accaduto, temo che non si sarebbe fermato. Chi cerca di aiutare l'allontana la guerra rispetto alla possibilità che arrivi nel cuore d'Europa"."lo abbiamo fermato lì. E, secondo me, se nonloanche a sedersi a un tavolo delle trattative per cercare una pace giusta, che è ovviamente l'obiettivo che abbiamo. Perché non è che ci divertiamo nell'attuale contesto. L'importante è che noi sappiamo qual è l'obiettivo che vogliamo". Così la presidente del Consiglio Giorgia, ospite del programma ‘Fuori dal coro' in onda stasera su Rete 4. "Rispetto al tema dei rischi di ...

