Ucraina | Meloni | non prepariamo guerra | disaccordo con Macron

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Roma, 27 mar. (askanews) – Con la Russia “io penso che si debba essere muscolari nei fatti e non negli atteggiamenti e penso che converrà con me che in due anni di, quando stavo all’opposizione e dopo al governo, lei non mi ha mai sentito utilizzare questi toni proprio perché io penso che sulle cose serie si debba reagire in modo serio. Non ho condiviso per esempio le parole di, l’ho detto anche a lui, non le condivido e sono anche io convinta che si debba fare attenzione ai toni che si usano”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, in un’intervista a ‘Fuori dal coro’ in onda questa sera su Rete4. “Però – ha aggiunto – questo non vuol dire che non si debba fare ciò che è giusto fare e bisogna pure stare attenti a come certe cose vengono vendute, tra virgolette. Io arrivo da un Consiglio europeo dove ...