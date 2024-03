Ucraina | Meloni | ‘non ho condiviso parole Macron e gliel’ho detto | occhio ai toni’

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Roma, 27 mar. (Adnkronos) – Sulla guerra in“io penso che si debba essere muscolari nei fatti e non negli atteggiamenti e penso che converrà con me che in due anni di guerra, quando stavo all’opposizione e dopo al governo, lei non m’ha mai sentito utilizzare questi toni, proprio perché io penso che sulle cose serie si debba reagire in modo serio. Non hoper esempio ledi, l’hoanche a lui: non le condivido e sono convinta che si debba fare attenzione ai toni che si usano”. Così la presidente del Consiglio Giorgia, ospite del programma ?Fuori dal coro? in onda stasera su Rete 4.“Però – puntualizza la premier – questo non vuol dire che non si debba fare ciò che è giusto fare e, se posso permettermi, bisogna pure stare attenti a come certe cose ...

