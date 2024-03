Ucraina a Euro 2024 | Zinchenko | “lo stesso sangue” | le parole commoventi

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Fra le ultime 3 qualificate perc’è anche l’. Sotto 0-1 contro l’Islanda, la Nazionale gialloblu è riuscita a ribaltare il risultato grazie alle reti di Tsygankov e: due gol che hanno spedito l’. Capitan, al termine della partita, ha espressodedicandole a chi, giornalmente, lotta per la libertà del suo popolo: “sono molto orgoglioso di essere ucraino, di avere lodi coloro che ora stanno dando la vita per la nostra libertà. Dobbiamo parlarne, gridarlo ogni giorno. Solo così possiamo vincere. È stata una delle nostre partite più emozionanti“. Zelensky si complimenta con la Nazionale ...

"Ogni volta che siamo in difficoltà vinciamo", ha scritto su X il presidente ROMA - Un piccolo lampo di luce nel buio di una guerra. L'Ucraina, bombardata ed invasa in alcuni territori dalla ...

