UCI Cinemas | Film in English | Godzilla e Kong – Il nuovo Impero arriva nelle sale

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di mercoledì 27 marzo 2024) In tutte le multisala del circuito UCIin versione originale con sottotitoli in italiano– Il. Giovedì 28 marzo e mercoledì 3 aprile sarà proiettato, in tutte le multisala del circuito UCI, in versione originale con sottotitoli in italiano– Il