Uccise la compagna a martellate | Avni Mecja condannato a 24 anni di carcere

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Per l’imputato, la pm aveva chiesto la condanna all’ergastolo, non ravvedendo i margini per la concessione delle attenuanti generiche. Omicidio Bolzano,a 24di– Ilcorrieredellacittà.comè accusato di omicidio pluriaggravato. Nel 2020 la vittima lo aveva denunciato per maltrattamenti e all’uomo era stato imposto l’obbligo di dimora presso la casa dei suoi genitori. Tra i due c’era stato un riavvicinamento eaveva raggiunto la vittima a Bolzano, dove nel frattempo si era trasferita.laa 24diÈ statoa 24 ...