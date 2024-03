Ubriaco alla guida | assolto il figlio del noto boss Bartolomeo Massaro

Runner travolto e ucciso da un suv mentre usciva da Villa Borghese , a Roma, martedì sera. L’incidente è avvenuto alle 21.30 in via Pinciana, in prossimità del civico 33. L’auto, una Bmw, era ... (thesocialpost)

Roma , 21 marzo 2024 – Un’auto è stata ritrovata questa mattina incastrata sulle rotaie in via Giolitti a Roma : alla guida del veicolo, un’Opel Astra, un 39enne albanese, che è stato sottoposto dagli ... (ilfaroonline)

San Gemini, Ubriaco provoca un incidente e dà una testata al carabiniere: arrestato 30enne albanese - SAN GEMINI - Completamente Ubriaco provoca un incidente stradale e poi aggredisce i carabinieri intervenuti per le indagini. Protagonista dell'episodio andato in scena a San Gemini un ...ilmessaggero

Ancona, provoca il caos alla stazione: 41enne all'ospedale per ubriachezza due volte in un giorno - ANCONA - Ubriaco provoca il caos alla stazione: portato all'ospedale di Torrette, si scopre che era già la seconda volta in un giorno e sempre per lo stesso motivo. Un quarantunenne Ubriaco senza ...corriereadriatico

Lutto in un'azienda editoriale di Trani: morto un operaio 48enne - Lutto in un'azienda editoriale di Trani: nel pomeriggio di mercoledì 27 marzo si è spento un operaio di 48 anni, di mansione autista, in orario di lavoro. Il decesso per cause naturali è sopraggiunto ...traniviva