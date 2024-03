Tuttosport – Iling | nuovo ruolo e due gol con l’Inghilterra Under 21 | Allegri prende nota

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 27 marzo 2024) 2024-03-26 23:50:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di TS:21 ha battuto i pari età del Lussemburgo per 7-0 nel match disputato a Bolton e valido per la qualificazione agli Europei del prossimo anno. SamuelJunior, esterno della Juventus, ha giocato dall’inizio in una posizione inedita e si è reso protagonista di un’ottima partita: per lui 75 minuti in campo e una doppietta. Inghilterra-Lussemburgo, la gara diIl ct Carsley ha schierato lo juventino neldi terzino sinistro in un 4-3-3 a trazione anteriore, approfittando di un avversario non esattamente irresistibile e dominato sin dalle prime battute. La mossa, tuttavia, ha ripagato Carsley: in occasione del gol del vantaggio del, realizzato da Madueke al 23?, è ...