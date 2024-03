Tutto quello che potremo fare nelle nuove farmacie | che cambiano anche nome

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Si potrà andare in farmacia per scegliere il medico di base o il pediatra, maper vaccinarsi non solo contro Covid o influenza. È destinato ad ampliarsi ancora l'elenco dei servizi che saranno erogati dalle. Lo stabilisce il ddl semplificazioni approvato dal Consiglio dei ministri...

(Adnkronos) – Non si fermano le polemiche sulla partecipazione di Geolier all'università Federico II di Napoli ma Roberto Saviano non ci sta. Lo scrittore, infatti, con un video sui social, dice la ... (periodicodaily)

L’Aula della Camera ha approvato con voti 163 favorevoli e 107 contrari il Ddl ’Interventi in materia di sicurezza Strada le e delega al Governo per la revisione del Codice della Strada , che passa ... (thesocialpost)

Roberto Salis: «Imbarazzante per le istituzioni italiane se non l’Ungheria non darà i domiciliari a Ilaria» - «Dopo Tutto quello che è successo in Italia, dopo quanto si sono esposte, sarebbe imbarazzante per le istituzioni italiane se domani venissero negati i domiciliari a mia figlia». Lo ha detto Roberto S ...unionesarda

quello che so sull'Amore - quello che so sull'Amore, scheda del film di Brian K. Roberts, con Camilla Belle, David Lafontaine e Jennifer De Lucia, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando, come e dove vede ...comingsoon

