Tutti sull’attenti Cuore e coraggio Il raduno lombardo delle penne nere

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Monza si prepara ad ospitare l’evento “alpino“ regionale più importante dell’anno: il 6 aprile infatti si celebrerà in città la Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli alpini, una manifestazione indetta da Regione Lombardia nel 2020 per rendere omaggio agli alpini impegnati nella solidarietà durante il periodo del Covid, in particolare in ricordo del giorno della benedizione dell’ospedale da campo allestito a Bergamo dall’Associazione nazionale alpini, durante l’iniziale piena emergenza. "In quel periodo a portare da mangiare agli operatori dell’ospedale San Gerardo e del Comune ci pensavano gli alpini – ricorda il sindaco di Monza, Paolo Pilotto –, così come sono stati in prima linea durante i nubifragi del 21 e 24 luglio, aiutando a liberare le strade per garantire la mobilità, o ancora durante il problema della fuoriuscita di monossido di ...