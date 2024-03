Tutti pazzi per il nuovo MoonSwatch Snoopy | lunghe code sotto la pioggia per aggiudicarsi l’orologio | e c’è già chi lo rivende online al triplo del prezzo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Scene di follia questa mattina a Roma per l’uscita delorologio Swatch in collaborazione con Omega, ilMission to the Moonphase.chilometriche si sono formate davanti al negozio Swatch di via del Corso, con persone in attesa fin dalle prime ore del mattino, nonostante la. Le forze dell’ordine sono state presenti sul posto per gestire la coda e evitare disordini. Scene simili si sono verificate anche in altre città, come Milano, Napoli e Torino. Ma la “mania” non è solo italiana: in tutto il mondo, appassionati e bagarini si stanno accampando in queste ore davanti ai negozi Swatch per acquistare ilorologio. A Londra, la coda davanti al flagship store di Regent Street era di oltre 500 persone. Non solo appassionati: ...