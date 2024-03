Tutti allo “SpencerHill“ festival altrimenti ci riarrabiamo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) "Qualche tempo fa, abbiamo ricevuto la lettera di un fan. Diceva: Bud, hai preso a cazzotti la tristezza…". Diamante Pedersoli, figlia di Bud Spencer, si commuove. E forse, non c’è modo più perfetto, più nitido, più incisivo per raccontare quello che hanno fatto Bud Spencer e Terence Hill per milioni di spettatori di tutto il mondo. Hanno preso a cazzotti la tristezza. Sono stati, per molti dei bambini dira, i primi supereroi, senza elaborazioni grafiche al computer. Solo tanta leggerezza, ironia, voglia di prendere la vita con un sorriso. Angeli che mangiavano fagioli. "Riscontriamo ogni giorno un grande amore nei riguardi di nostro padre e di Terence", dice Cristiana Pedersoli, figlia dell’attore e autrice del libro biografico Bud, un gigante per papà, edito da Giunti. E così – mentre sono in corso a Napoli le riprese di Piedone, serie in quattro episodi Sky ...