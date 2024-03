Turchia | Montella dopo la débâcle con l’Austria | “Siamo dispiaciuti | un risultato che nessuno si aspettava!

(Di mercoledì 27 marzo 2024) “E’ arrivato unchesi, ma queste partite ti danno l’opportunità di alzare di nuovo la testa e di andare avanti”. Così Vincenzoha analizzato la debacle della sua, sconfitta con un sonoro 6-1 dall’Australia nell’amichevole andata in scena ieri sera. “Volevo fare alcuni esperimenti, c’erano anche tanti giocatori giovani e dobbiamo tenere di conto anche di questo. La squadra non ha giocato molto male nel primo tempo, ma con il passare dei minuti si è rotto qualcosa”, ha aggiunto. Il tecnico alla fine risponde in merito a delle possibili dimissioni: “Non risponderò, credo la sua sia una provocazione…”, dice al giornalista. SportFace.

