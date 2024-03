Tudor | prende forma la nuova Lazio | l’idea sul modulo

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 27 marzo 2024)è al lavoro a Formello per pensare allada mandare in campo nell’esordio del tecnico contro la sua ex Juventusè al lavoro a Formello per pensare allada mandare in campo nell’esordio del tecnico contro la sua ex Juventus. L’allenatore potrebbe portare diverse novità allazione vista in