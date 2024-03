Truffa dello specchietto Sventata e poi filmata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 27 marzo 2024) La giornalista saronnese Barbara Premoli, direttrice di Motorinolimits, è stata presa di mira con la, ma non soloha messo in fuga i malintenzionati che l’hanno presa di mira ma ha anche registrato e condiviso un video dove racconta l’accaduto "per mettere in guardia tutti e perché nessuno cada vittima di queste persone". E’ successo lunedì mattina, alle 10,30, in largo Croce a Origgio. La saronnese a bordo della sua Kia Picanto stava percorrendo la stretta arteria quando ha sentito qualcosa colpire l’auto. L’Audi che era davanti a lei l’ha affiancata: "Ma cosa hai fatto? Stai attenta! Per evitare te ho rotto il cerchione contro il marciapiede". L’ha apostrofata il conducente della vettura. Il conducente l’ha invitata ad andare in un vicino parcheggio per "sistemare le cose in fretta". L’uomo ha continuato a ...