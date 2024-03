Truffa dei Pokemon | maxi sequestro della Guardia di Finanza a Rieti

Milano, 25 marzo 2024 – È dalle parole contenute nei verbali dei dipendenti di Visibilia Editore e Concessionaria, sentiti come testimoni da investigatori, inquirenti e anche nell'ambito degli ... (ilgiorno)

La ministra sarebbe stata a conoscenza che i dipendenti lavoravano, malgrado la società avesse chiesto e ottenuto la cassa integrazione a zero ore nel periodo CovidLa ministra sarebbe stata a ... (milano.corriere)

Come riconoscere le truffe telefoniche fatte con l'IA Ecco come difendersi - A rendere efficace la Truffa è non solo la voce camuffata ed evidentemente ... Su Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) è uno dei più venduti di oggi. Questo testo include collegamenti di ...tech.everyeye

Truffa una 99enne, incastrato dalle telecamere: denunciato - La solita telefonata del finto nipote alla nonna affinché ritiri, per suo conto e dietro il pagamento di una somma di denaro, un plico consegnato dal corriere. È accaduto il 5 marzo ...ilmattino

Caso Visibilia, Santanchè: «Non mi dimetto, Giorgia è con me» - La ministra del Turismo Daniela Santanchè, indagata per Truffa ai danni dello Stato, ha detto che non si dimetterà.lettera43