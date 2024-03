Trova un “cucciolo di riccio” sul marciapiede e lo porta dal veterinario | “Curatelo” Ma era un pom pom

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Si è presa cura "per tutta la notte" di quello 'animaletto' che avevato da solo al freddo su unvicino casa a Knutsford, nel Cheshire, in Regno Unito. E la mattina dopo ha deciso dirlo ad una clinica veterinaria. Ma lì ha scoperto che non si trattava affatto di un riccio e che quella creatura non era neanche un essere vivente...