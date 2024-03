Trova la moglie dell’amico con un altro uomo | li prende a calci e pugni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Reggio Emilia, 27 marzo 2024 – Ha sorpreso ladel suo amico con une ha preso entrambi a. È successo a Boretto dove un 25enne è stato denunciato dai carabinieri alla procura con le accuse di lesioni personali, minaccia, violazione di domicilio, rapina e danneggiamento. I fatti risalgono alla notte del 25 febbraio scorso quando il giovane ha bussato alla porta della donna 35enne,del marito il quale quel giorno era all’estero per lavoro,ndola con un. Lui pretendeva di entrare, ma lei lo ha invitato ad andarsene. Non dandosi per vinto, si è arrampicato sul balcone riuscendo a intrufolarsi nell’appartamento. Una volta all’interno, ha aggredito il presunto amante, un 27enne. La donna però è intervenuta ...