Troppo Cattivi 2 | in arrivo il seguito nel 2025

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Il simpaticodella DreamWorks Animation, una delle sorprese del 2022, vedrà unufficiale nel, sempre per la regia di Pierre Perifel. La banda torna in azione!

Troppo Cattivi 2 arriverà al cinema nell’estate del 2025 . Universal e DreamWorks Animation hanno finalmente fissato l’uscita di The Bad Guys 2 per il 1º agosto 2025 nelle sale USA. Si tratta del ... (cinemaserietv)

Troppo Cattivi 2, Universal e Dreamworks annunciano il sequel: scoprite la data d'uscita - Universal Pictures e Dreamworks Animation hanno annunciato la data d'uscita del sequel dell'acclamato film d'animazione Troppo Cattivi.cinema.everyeye

Troppo Cattivi 2: annunciato il seguito del film DreamWorks Animation del 2022 - È stato annunciato "Troppo Cattivi 2", seguito del fortunato film prodotto da DreamWorks Animation uscito nel 2022.badtaste

