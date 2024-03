Triduo pasquale | gli appuntamenti religiosi a Prato e provincia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 27 marzo 2024), 27 marzo 2024 – Si avvicina il, il momento più importante dell’anno liturgico per la Chiesa catttolica. Nelle chiese ditornano i tradizionali riti. Quest’anno monsignor Nerbini presiede la solenne veglianella chiesa di Gesù Divino Lavoratore e conferirà il battesimo, la comunione e la cresima a una famiglia di origine albanese che ha compiuto il cammino di preparazione ai sacramenti in quella comunità parrocchiale. La domenica di Pasqua il Vescovo celebra la prima messa del giorno per i detenuti del carcere della Dogaia. Ricordiamo infine che il pomeriggio di Pasqua, in cattedrale si rinnova l’antico rito dell’ostensione del Sacro Cingolo di Maria, la preziosa reliquia simbolo della città di. Giovedì ...