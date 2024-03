Treni o stazione Selezioni aperte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca diplomati da inserire in un percorso formativo per capitreno e customer advisors intalia per la Lombardia. La tipologia contrattuale offerta di ingresso in azienda è quella dell’apprendistato. Tra i requisiti dell’annuncio pubblicato sul sito internet dell’azienda (candidature entro il 2 aprile) sono indicate l’età - tra i 18 e i 29 anni, a seconda del profilo professionale indicato - e il titolo di studi. è richiesto infatti il diploma di scuola superiore quinquennale in uno di questi percorsi: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane; Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico/ottico; Gestione delle acque e risanamento ambientale; Industria e artigianato per il Made in Italy; Pesca commerciale e produzioni ittiche; Servizi ...