Trekking col treno | al via le escursioni | il programma | come prenotare | i costi

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Bologna, 27 Marzo 2023 - Al via sabato 6 aprile la 33esima edizione di ‘col’, che proseguirà fino al primo dicembre con un calendario che conta 41lungo i sentieri del territorio bolognese, dall'Appennino, alla pianura, al territorio imolese. “L’obiettivo è quello di permettere di raggiungere i luoghi dellecon bus o treni, promuovendo così il turismo sostenibile ed ecocompatibile, un concetto che al giorno d’oggi è noto, ma che 33 anni fa, quando si è avviato il progetto, non era così scontato" commenta Barbara Panzacchi , consigliera metropolitana delegata al turismo. IldellePercorsi che intrecciano storia e memoria,quello del 5 ottobre che ricorda l’80esimo anniversario dell'eccidio di Marzabotto, o ...

In un mondo sempre più frenetico, la natura può ancora salvarci. Con questa consapevolezza, Salewa lancia la linea Puez dedicata al trekking , che si basa su un'idea diversa di fruizione della ... (gqitalia)

A Mercato Saraceno prima edizione tra degustazioni e Trekking nella natura - Con il pieno sbocciare della primavera, domenica 7 aprile andrà in scena un evento originale, rivolto agli amanti delle occasioni conviviali, agli appassionati di vino e delle camminate alla scoperta ...forli24ore

Dove andare a Pasquetta 2024: idee per gite fuori porta all’aria aperta - Dai castelli nelle Langhe ai campi di tulipani in tutt'Italia (Bussolengo, Arese, Roma, Scandicci) ecco alcune idee per la Pasquetta 2024, l'1 aprile ...fanpage

Sentiero dei pianeti. Primi passi col Cai - Oggi alle 9,30 alla Croce delle Pradole di Montepastore si terrà un Trekking sul Sentiero dei Pianeti con guide del Cai Bologna Ovest e Astrofili Bolognesi. Organizzato insieme al Comune di Monte San ...ilrestodelcarlino