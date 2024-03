Travolto dall’autocisterna Bimbo ucciso | chiesti 4 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Quattrodi reclusione: è la richiesta della pm Valeria Biscottini per il cinquantenne della provincia di Alessandria a processo per l’investimento mortale di Richard Camellini, undiciguidata dall’uomo il 2 ottobre 2021 a Voghera. Il camionista è alla sbarra con l’accusa di omicidio stradale. Durante la sua requisitoria, la pm ha ripercorso i risultati delle indagini, sottolineando come secondo l’accusa l’autocarro non si fosse ben accostato al bordo destro della strada, lasciando così che altri utenti potessero inserirsi in quello spazio, e di non aver controllato che non si presentasse questa situazione. La mattina dell’incidente, Richard Camellini insieme al fratello di duepiù grande stava per attraversare l’incrocio tra via ...