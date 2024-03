Travolto da esplosione in casa | Michele muore al Cardarelli dopo 10 giorni di agonia

(Di mercoledì 27 marzo 2024) MortodiecidiSalerno, 23enne rimasto gravemente ferito in un’avvenuta lo scorso 17 marzo nella sua abitazione a Sturno, in provincia di Avellino. Il giovane era ricoverato nel reparto Grandi Ustionati dell’ospedaledi Napoli. Irpinia,dainSalerno10diLa L'articolo Teleclubitalia.

Il Questore Capocasa ha donato a Mons. Spina l'olio proveniente dal giardino della memoria di Capaci - nel luogo dove avvenne l’esplosione. Proprio dalla coltivazione degli alberi di ulivo del giardino è stato prodotto un olio che sarà distribuito a tutte le Diocesi del territorio. Questa mattina, il ...vivereancona

Boato in tarda serata, fuga di gas innesca esplosione in un garage: la struttura crolla - Poteva finire in tragedia l'esplosione che ha interessato un garage a seguito di una fuga di gas. Il fatto è avvenuto nella tarda serata di domenica, poco dopo le 23.30, a Cusercoli in via Due Giugno.forlitoday

Cerignola, fanno saltare la cassa self service di un distributore ma vendono travolti dall’esplosione: feriti - È accaduto nella notte alla periferia del paese. I due giovani sono in prognosi riservata a Bari e a Foggia con ferite al volto e a un braccio. L’esplosione sentita in tutto il quartiere ...msn