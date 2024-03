AGI - Un Camion per la raccolta dei rifiuti ha schiacciato e ucciso in retromarcia un passante a Chioggia , nel Veneziano: è accaduto intorno alle 7 del mattino, quando il mezzo guidato da un autista ... (agi)

guidava ubriaco e drogato il conducente del Camion che lunedì scorso ha travolto e ucciso Maurizio Marchetti su via Ardeatina, mentre camminava sulle strisce pedonali . È stato denunciato per ... (fanpage)

Travolge e uccide un bambino di 11 anni in bicicletta: chiesti 4 anni di carcere per il camionista - L'uomo alla guida della sua autocisterna aveva travolto il bambino che stava attraversando in sella alla sua bicicletta all'incrocio tra via Papa Giovanni XXIII e corso Rosselli a Voghera (in ...fanpage

Saman Abbas, il dolore del fratello ai funerali a Novellara: “Sei sempre stata la sorella più forte e coraggiosa” - Giornata di lutto cittadino a Novellara per ò'ultimo saluto a Saman Abbas, la 18enne di origini pakistane uccisa dalla sua famiglia ...unita

Il racconto (ritenuto non credibile dal giudice) della donna accusata di aver investito l'ex: «Non volevo, è stato un incidente» - Ha negato di aver tentato di uccidere l’uomo al quale in passato era stata legata sentimentalmente. E ha sostenuto dinanzi al giudice di aver travolto con l’auto ...quotidianodipuglia