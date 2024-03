Tragico incidente a Latina | suv travolge un ciclista | morto un ragazzo di 28 anni

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Suve uccide un: l'mortale nella notte. Per il, un 28enne, non c'è stato niente da fare.

Cronache Cittadine COLLEFERRO | Segni – Nella tarda serata di Domenica 24 Marzo, su Via Carpinetana Sud a Colleferro, si è L'articolo Colleferro. Tragico incidente mortale tra moto e auto su Via ... (cronachecittadine)

incidente sulla tangenziale a Milano tra Cusago e Vigevano: 6 feriti, traffico bloccato e code chilometriche - incidente sulla tangenziale Ovest a Milano tra Cusago Bisceglie e Vigevano Lorenteggio: 6 feriti non gravi, traffico bloccato e code chilometriche ...notizie.virgilio

Investito da un'auto in bicicletta su via Epitaffio: morto un giovane di 28 anni - Un Tragico incidente mortale si è verificato poco prima della mezzanotte di ieri su via Epitaffio, alle porte di Latina. A perdere la vita un giovane di 28 anni, colpito mentre era in sella alla sua ...ilmessaggero