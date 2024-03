Tragedia in Irpinia | 50enne trovato morto nella sua casa

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAvrebbe deciso di fare finita mettendosi una corda al collo per poi lasciarsi cadare dal lampadario dellla sua abitazione. All’arrivo dei soccorsi non c’è stato nulla da fare per undi Montella, A. G. le sue iniziali, ormai rinvenuto cadavere. Sul posto gli uomini della Compagnia di Montella che intorno alle 9:30 sono stati allertati dal fratello della vittima con il quale condivideva l’abitazione. Indagini che lasciano pochi spazi ai dubbio rispetto al gesto volontario delche pare da poco tempo avesse perso il lavoro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

