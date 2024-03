Tragedia della strada nella notte | 30enne pontino muore investito da un Suv

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Pubblicato il 27 Marzo, 2024 Ennesimaquestaa Latina. A perdere la vita in giovane di circa 30 anni,mentre procedeva in bicicletta lungo via Epitaffio. Ad urtarlo un sub condotto da un 40enne. Lo scontro intorno alla mezza. La violenza dell’impatto ha scaraventato il corpopersona nel canale che costeggia la. Una posizione al ok osa che ha messo in difficoltà anche i soccorritori del 118 accorsi assieme ai carabinieri di Latina. Comunque il giovane è deceduto sul colpo. L’uomo alla guida del Suv e. Ora indagato per omicidiole.